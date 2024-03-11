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ПОЛІТИКА

Україна "збиває" російські літаки, щоб розмістити свої F-16 – Повітряні сили Естонії

11 березня 2024, 14:06
Україна
Збитий російський винищувач Фото: Twitter
Естонський полковник розказав, що дії ЗСУ показують, що Київ готується до розміщення F-16 в Україні.

Про це пише естонський мовник ERR.

"Київ може створити умови для розташування винищувачів F-16, які ЗСУ скоро отримають від західних країн, адже українські військові нещодавно ліквідували або пошкодили низку ворожих літаків", - заявив начальник штабу військово-повітряних сил Естонії полковник Янек Лехісте.

За його словами, ситуація на полі бою стала активнішою, а ініціативу швидше за все має армія росії. 

Проте рф деяким чином змінила свою тактику і почала використовувати для просування вогневу підтримку з авіації. 

"Вони виявили, що при вогневій підтримці з повітря, за допомогою літаків можна багаторазово збільшити бажаний ефект, оскільки штурмовики, підносячи або скидаючи бомби масою близько півтонни, можуть завдати великої шкоди лініям оборони", - сказав Лехісте.

Він додав, що російські загарбники ризикують своїми літаками, коли підлітають ближче до лінії фронту. 

"У результаті українці за лютий змогли збити близько 13 літаків", - вважає полковник.

Для того, аби збивати російські літаки, ЗСУ використовують системи ППО, які мають велику та середню дальності, серед яких системи Patriot, дальність їхньої дії становить 150 кілометрів, говорить естонський полковник. 

Через це, на думку Лехісте, знищуючи ворожу авіацію, Україні вдасться підготуватися до розміщення власних літаків. 

"Звісно, можна подивитися на це з тієї точки зору, що вони створюють умови для розміщення своїх нових літаків. Можливо, вони також створюють умови для того, щоб у певний момент часу і в певному географічному районі можна було домогтися переваги в повітрі", - підсумував військовий.

Він прогнозує, що Україна отримає винищувачі F-16 навесні або влітку. За його словами, аби розмістити сучасні літаки, Україні необов'язково суттєво змінювати свою інфраструктуру.

 
РосіявійналітакиЛехісте

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