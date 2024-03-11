Країни пообіцяли поставити винищувачі минулого року, але їх доставка і підготовка пілотів виявилися складними завданнями.

Україна може почати з шести винищувачів з 45 обіцяних, повідомляє американське видання The New York Times.

Літаки готові, а інструктори чекають на них у новому навчальному центрі в Румунії, створеному для навчання українських пілотів керувати військовим літаком F-16.

Але є момент: українські пілоти ще не прибули, незважаючи на заяви про те, що центр відіграватиме вирішальну роль у їхньому піднятті в повітря для захисту своєї країни від все більш смертоносних російських ударів.

Наразі неясно, коли українські пілоти розпочнуть тренування в центрі на авіабазі Фетешть на південному сході Румунії, яку союзники по НАТО також використовують для навчання на винищувачах.

Проте ця затримка є вікном у плутанину і хаос, що виникли у зв'язку з поспіхом військового альянсу з постачанням F-16.

Це не означає, що українських пілотів не готують. Очікується, що дванадцять пілотів - менше, ніж повна ескадрилья - будуть готові до бойових польотів на F-16 влітку цього року після 10-місячної підготовки в Данії, Великобританії і США.

Але на той час, коли пілоти повернуться в Україну, буде поставлено лише шість F-16 з близько 45 винищувачів, які обіцяли європейські союзники.

Тим не менш, їх довгоочікувана поява над полем бою відбудеться не скоро. Останніми тижнями росія застосовує більш агресивну повітряну підтримку для закріплення на сході України, використовуючи свої бойові літаки для скидання керованих авіабомб на великі відстані на українську лінію фронту.

Проте чиновники погодилися, що залишається багато невизначеності щодо того, коли кожна країна надішле свої літаки, скільки їх буде надіслано, як швидко можна підготувати пілотів і як Україна отримає достатньо людей, які зможуть належним чином обслуговувати літаки.

За звичайними стандартами, підготовка українських пілотів на сучасних західних літаках відбувається блискавично, замість років навчання це місяці.

Попри це, процес просувається повільніше, ніж сподівалися Україна і її союзники, адже пілотам, які навчалися на літаках і тактиці радянських часів, довелося опановувати англійську мову і західну військову практику, щоб ефективно використовувати F-16.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив в електронному листі, що навчання просувається добре, і зазначив, що українські пілоти вже літають над повітряним простором Данії. Але він сказав, що їхня крива навчання в кінцевому підсумку визначатиме тривалість тренувань.

Минулої весни Данія була в авангарді європейських зусиль з надання Україні винищувачів F-16. Українські офіційні особи, які подолали опір Заходу щодо постачання довгої серії передових озброєнь - артилерії, ракет ППО, танків - заявили, що винищувач був останньою основною зброєю, необхідною їхнім бійцям для перемоги.

Адміністрація Байдена неохоче поступилася вимогам України, дозволивши союзникам надати F-16. Ці літаки виробляються компанією Lockheed Martin і поступово знімаються з озброєння деяких європейських збройних сил на користь нових винищувачів.

"Не так багато українських пілотів здатні пілотувати ці літаки", - сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Він виправдовував затримку адміністрації Байдена зі схваленням планів щодо відправки F-16 на війну.

"Справа не в тому, чи могли F-16 бути на полі бою навесні минулого року, чи ні", - додав він.

За його словами, СШАта їхні союзники зараз намагаються надати Україні всі інструменти та можливості, які їй потрібні, щоб вона могла вести цю боротьбу так швидко та ефективно, як ми тільки можемо.

Підготовка українських пілотів розпочалася в серпні минулого року на авіабазі Скридструп на півдні Данії, але їхні мовні навички і знання західних технологій польотів сповільнювали процес. За словами данських офіційних осіб, українські пілоти були готові до польотів лише в січні.

Спочатку, за словами офіційних осіб, українців відправили до Данії замість навчального центру в Румунії, оскільки він ще не був відкритий, коли пілоти були готові приступити до навчання. Про створення центру на базі Фетешть було оголошено в липні минулого року на саміті НАТО, а в листопаді його інструктори розпочали підготовку румунських пілотів для нової ескадрильї F-16.

Минулого тижня боєздатні румунські і турецькі пілоти провели свої F-16 в повітряному просторі Румунії за 12 миль від Чорного моря, імітуючи перехоплення військового вантажного літака, щоб продемонструвати свою здатність захищати повітряний простір НАТО. Пізніше вони пронеслися в небі, виконуючи маневри з нальоту, хизуючись перед журналістами, які зібралися на базі Фетешті внизу.

Як і українські пілоти, румунські стажери на базі мали досвід керування літаками радянського і російського виробництва, коли розпочали навчання на західних курсах у листопаді. Але на відміну від українців, румунські пілоти вже розмовляли англійською мовою і були знайомі з оперативними стандартами НАТО.

"Тому перехід для нас був не таким вже й складним. І ми з нетерпінням чекаємо на продовження польотів", - сказав один з румунських пілотів, майор, який назвався лише своїм позивним Ред.

Наступна група з восьми українських пілотів має прибути до Данії наприкінці літа, але поки що незрозуміло, коли саме вони розпочнуть навчання.

"Це залежить від урядів і контрактів, які все це підтримують. Ми все ще чекаємо на всі дозволи" - сказав полковник, який керує програмою підготовки румунських пілотів на базі "Фетешті" Білл Томас.

Існує також питання самих F-16.

Поки що Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 літаків, що достатньо для трьох невеликих ескадрилій. Данія відправить перші шість літаків наприкінці весни, а ще 13 мають прибути до кінця року і до 2025 року.

Інші країни ще не визначили дату поставки своїх F-16. Нідерланди, які пообіцяли поставити 24 винищувачі, притримуватимуть їх доти, доки Україна не буде готова їх прийняти, заявив речник Міністерства оборони Нідерландів Юрріан Ессер.

Близько 50 українських техніків проходять підготовку в Данії для підтримки і ремонту літаків, а також для роботи з комплектами озброєння, враховуючи, що F-16 настільки складні, що для обслуговування кожного з них зазвичай потрібно від восьми до 14 осіб. Офіційні особи заявили, що західні оборонні підрядники повинні будуть супроводжувати літаки в Україну і залишатися з ними, поки не буде достатньої кількості українських екіпажів для їх належного обслуговування - процес, який може тривати роками.

А необхідність ремонту застарілих і пошкоджених війною військових злітно-посадкових смуг в Україні може ще більше відтермінувати вступ F-16 у війну.

Як би не хотілося українським лідерам відправити F-16 в бій, вони не менше прагнуть отримати в свої руки більше артилерії і боєприпасів, які мають вирішальне значення для наземної війни з росією.

"Я не думаю, що F-16 самі по собі змінять ситуацію, зважаючи на технічні характеристики і кількість екіпажів F-16, які прибудуть", - сказала колишній український дипломат і радник з питань зовнішньої політики Євгенія Габер.

"Але я думаю, що разом з іншими боєприпасами і ракетами дальнього радіусу дії вони будуть", - сказала Габер.

Міністр оборони Данії Поульсен бачить у F-16 не лише підтримку України, але й забезпечення безпеки в усій Європі.

"Я твердо переконаний, що боротьба України за свободу - це наша боротьба за свободу і саме тому Данія продовжує допомагати Україні в міру своїх можливостей", - сказав він.