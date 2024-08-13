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ПОЛІТИКА

Україна здійснила наступ на Курщині, не розкриваючи планів Заходу — Bloomberg

13 серпня 2024, 20:49
Україна здійснила наступ на Курщині, не розкриваючи планів Заходу — Bloomberg
iakursk.ru
За словами посадовця однієї з країн Заходу, який говорив із Bloomberg на умовах анонімності, Україна розглядала кілька варіантів нападу, який би заскочив росію зненацька.

Україна готувала напад на прикордонні території росії на тлі перебування в глухій обороні на фронті та до останнього не повідомляла партнерам на Заході деталей операції.

Про це пише Bloomberg.

За словами посадовця однієї з країн Заходу, який говорив із Bloomberg на умовах анонімності, Україна розглядала кілька варіантів нападу, який би заскочив росію зненацька.

Анонімний представник західної розвідки зазначив, що українське керівництво не ділилося конкретною інформацією про операцію на Курщині "до тих пір, поки вона не була в повному розпалі".

Наразі на Заході утримуються від конкретних оцінок операції ЗСУ, але вважають малоймовірним, що українські війська зможуть утримати російську територію, пише Bloomberg.

Водночас представник НАТО, знайомий із розвідданими, каже, що ця операція має важливе значення для того, аби показати, що Київ здатен кинути виклик Кремлю.

Напередодні президент Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вперше підтвердили проведення ЗСУ наступальної операції в Курській області росії.

Сирський доповів, що під контролем України перебувають 74 населені пункти Курщини.

КурськЗСУвійна

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