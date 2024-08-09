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Україна здобула ще одне "срібло" в каное-двійці

09 серпня 2024, 14:28
Україна здобула ще одне
AP/Lindsey Wasson
Українки фінішували з часом 1:54,30 на відстань 500 метрів.

Українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Рибачок здобули срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Лузан та Рибачок стартували в розміреному темпі і половину дистанції були шостим, проте на останніх 200 метрах українські веслувальниці активізувалися та обійшли пари з Іспанії, Польщі, Угорщини і Канади.

Золото завоювали китаянки і встановивши олімпійський рекорд - 1:52,81. 

Бронзові нагороди здобули канадки Слоун Маккензі та Кеті Венсан. 

Нагадаємо, що вчора, 8 серпня, третє "срібло" для України приніс Насібов.

 

Олімпіада 2024Українасрібна медаль

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