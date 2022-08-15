Україна здобула сьоме "золото" чемпіонату Європи в артистичному плаванні
Про це повідомляє "Суспільне".
Українці завоювали вже четверту медаль чемпіонату Європи-2022 з водних видів спорту, що триває у столиці Італії Римі. "Золото" знову принесло артистичне плавання, де чемпіонками Європи стали Марина й Владислава Алексіїви – в довільній програмі серед жіночих дуетів.
Раніше Україна вже тричі перемагала на цьогорічному турнірі: у технічні програмі в команді, технічному соло Марти Фєдіної, а також у командному гайлайті.
У кваліфікації Алексіїви, які підходили до цього чемпіонату Європи у статусі дворазових віце-чемпіонок світу в дуеті, показали найкращий результат і вийшли до фінальної топ-12 із оцінкою 94.3667, що перевершила їхній результат на чемпіонаті світу на 0.2 бала.
У фіналі українки виконали програму на ще вищу оцінку, здобувши 94.7333 бала. Цей результат приніс Марині та Владиславі їхнє перше в кар'єрі "золото" в дуеті.
Друге місце посів ще один дует сестер: "срібло" завоювали австрійки Ейріні-Маріна та Анна-Марія Александрі, дворазові бронзові призерки цьогорічного чемпіонату світу. На третьому місці – італійки Лінда Черруті та Констанца Ферро.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що збірну України зняли в останній дисципліні з триатлону на Мультиспортивному Євро-2022.
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