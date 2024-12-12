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ПОЛІТИКА

Україна зібрала досьє на тіньовий флот росії та Ірану

12 грудня 2024, 18:13
Україна зібрала досьє на тіньовий флот росії та Ірану
Фото: ООС
З 2022 року росія витратила близько $10 мільярдів на створення свого власного тіньового флоту.

Українська розвідка зібрала досьє на 238 суден та 31 капітана, які входять до тіньового флоту, за допомогою якого росія та Іран обходять нафтові санкції та доставляють підсанкційну нафту.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Там кажуть, що експорт викопного палива є ключовим джерелом фінансування для нарощування військової сили агресорів. Так, у 2023 році росія заробила на експорті нафти $188 мільярд, Іран – майже $53 мільярди.

З 2022 року росія витратила близько $10 мільярдів на створення свого власного тіньового флоту.

У тіньовому флоті налічують понад тисячу танкерів — усі це переважно застарілі, погано обслуговувані судна без належного страхування, із заплутаними структурами власності та управління, розташованими у «дружніх» юрисдикціях, під "зручними" прапорами.

З лютого 2022 року за участю тіньових танкерів вже зафіксували понад 50 інцидентів від Данських проток до Малайзії. Загалом судна тіньового флоту, через те, що відмовляються від лоцманських послуг та використовують оманливі тактики, щоб приховати походження вантажів,

Максимальна вантажність тіньового флоту становить понад 100 мільйонів тонн — 17 % світового флоту нафтових танкерів.

Нагадаємо, Велика Британія наклала санкції на 30 суден тіньового флоту росії, який займався транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Це наймасштабніший пакет санкцій такого роду, спрямований на обмеження здатності кремля фінансувати війну в Україні.

війнаІранГУРТіньовий флот рф

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