Британія ввела санкції проти 30-ти кораблів тіньового флоту росії

Це наймасштабніший пакет санкцій такого роду.

Велика Британія наклала санкції на 30 суден тіньового флоту росії, який займався транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Це наймасштабніший пакет санкцій такого роду, спрямований на обмеження здатності Кремля фінансувати війну в Україні.

Про це повідомляє прес-служба уряду Британії.

Половина цих суден за останній рік перевезла нафту і продукти на суму понад 4,3 мільярда доларів.

Загальна кількість нафтових танкерів під санкціями Великої Британії досягла 73, що перевищує показники будь-якої іншої країни. Під санкції потрапили і страхові компанії, які обслуговують цей флот.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі наголосив на важливості подальшого тиску на кремль. Він також зазначив, що доходи від продажу нафти є ключовим джерелом фінансування війни проти України.

На зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Італії Леммі закликав міжнародне співтовариство посилити тиск на росію і підтримати Україну військовою та фінансовою допомогою. Він також порушив питання міграції, гуманітарної кризи в Газі та спільної роботи зі зміцнення оборони в рамках Глобальної програми бойової авіації.

"російські нафтові доходи підживлюють вогонь війни і руйнувань в Україні. Я працюватиму з нашими партнерами по G7 і не тільки, щоб чинити невпинний тиск на кремль, перервати потік грошей до його військової скарбниці, підірвати його військову машину і обмежити його зловмисну поведінку в усьому світі", – заявив Леммі.

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.