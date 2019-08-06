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Україна зможе вступити в ЄС в 2025-2027 роках, - Парубій

Глави парламентів України, Польщі і Литви прийняли спільну резолюцію
Глави парламентів України, Польщі і Литви задекларували в резолюції Міжпарламентської асамблеї терміни вступу України в Європейський Союз.
Україна зможе вступити в ЄС в 2025-2027 роках, - Парубій Фото: Telegraf

"Ключовий документ, який був нами півгодини назад підписаний - це наша спільна резолюція і наш план дій наступного періоду. Для нас було дуже важливо, що серед того плану дій ми погодили, що будемо дотримуватися стратегії "2025-2027". Це стратегія плану на шляху України до ЄС. Ми визначили, що в цей період це і є вікно можливостей для вступу України в Євросоюз", - заявив на брифінгу голова Верховної ради Андрій Парубій, інформує "РБК-Україна".

Парубій додав, що у 2025 році в ЄС головуватиме Польща, а з 2025-го по 2027 рік - Литва, що, на його думку, дає високі шанси Україні вступити в Євросоюз в цей період.

Резолюцію ухвалили під час Х Сесії Міжпарламентської асамблеї України, Литви та Польщі, на якій також був створений новий Комітет з питань безпеки.

Нагадаємо, що раніше екс-президент Петро Порошенко закликав чинного главу держави Володимира Зеленського до 2023 року створити умови для подання заявки на членство в ЄС і НАТО.

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08 06 2019 15:22
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