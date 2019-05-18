Порошенко закликав Зеленського до 2023 року створити умови для подання заявки на членство в ЄС і НАТО

Президент вважає, що Україна здатна виконати цю програму

Чинний президент Петро Порошенко, виступаючи 18 травня в Києві на заходах на честь Дня Європи закликав обраного президента Володимира Зеленського до 2023 року створити умови для подання заявки на членство в ЄС і НАТО.

"Створіть всі умови, щоб до 2023 року Україна відповідала критеріям членства в Європейському союзі, мала можливість подати заявку на повноправне членство в ЄС та підписати План дій щодо членства України в НАТО. Це абсолютно чітка програма, яку Україна здатна виконати", - звернувся Порошенко до Зеленського, інформує його прес-служба.

Порошенко порекомендував своєму наступнику "ефективно втілювати в життя Угоду про асоціацію з ЄС", щоб Україна увійшла на внутрішній європейський ринок.

Також президент наголосив на важливості посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, "яка повинна звільнити українську землю, забезпечити відновлення українського суверенітету над окупованими територіями і... повернення Криму".

Нагадаємо, що Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі і НАТО.

Зміни до Конституції, які закріплюють стратегічний курс України на членство у Європейському Союзі та НАТО 21 лютого набули чинності.

Закріплення такого курсу на конституційному рівні "мобілізуватиме українське суспільство і українську владу та сприятиме реформам, спрямованим на досягнення критеріїв повноправного членства в ЄС і НАТО", зазначають у пояснювальній записці.

Реалізація закону, який передбачає конституційні зміни не потребуватиме додаткових видатків з бюджету.