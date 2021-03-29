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Україна зможе виробляти понад 5 мільярдів кубічних метрів водню на рік, – Держенергоефективності

Така потужність зможе забезпечити гнучкість роботи енергосистеми, декарбонізацію промисловості та транспортного сектору
Україна має потенціал для середньорічного виробництва "зеленого" водню на рівні 5,5 млрд кубометрів – та передусім потрібно розробити відповідне законодавство.
Україна зможе виробляти понад 5 мільярдів кубічних метрів водню на рік, – Держенергоефективності Фото: bfm.ru

Про це повідомляє Держенергоефективності з посиланням на слова т.в.о. відомства Костянтина Гури, пише "Економічна правда".

Зазначається, що питання експерти Європейської економічної комісії ООН за підтримки Міненерго та Держенергоефективності провели дослідження потенціалу водневих технологій в Україні. Результати засвідчили доцільність запровадження водневої економіки, широкі можливості для цього, а також вигоду від інфраструктури, з’єднаної з ЄС.

У відомстві повідомили, що, відповідно до цілей Енергетичної стратегії України на період до 2035 року щодо встановлення потужностей ВЕС та СЕС, середньорічне виробництво "зеленого" водню може скласти 5,5 млрд нм3.

Така потужність зможе забезпечити гнучкість роботи енергосистеми, декарбонізацію промисловості та транспортного сектору, а також довгострокове зберігання електроенергії.

Водночас у Держенергоефективності вказали на кроки, які необхідно виконати в рамках Стратегії розвитку водневої енергетики в Україні до 2050 року:

  •  розробка законодавства та стандартів з виробництва, транспортування, зберігання та використання водню;
  •  розробка стимулів;
  •  реалізація пілотного проєкту з виробництва "зеленого" водню;
  •  розвиток інфраструктури транспортування водню.

Нагадаємо, що світова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося

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29 03 2021 17:28
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