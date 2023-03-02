Україна значно піднялася у рейтингу впливу на світ - GSPI

Українська держава у Глобальному індексі м'якої сили із 51 місця за останній рік піднялася на 37 місце.

Україна піднялася з 51 на 37 місце у Глобальному індексі м'якої сили. Таким чином за останній рік Україна досягла найбільшого прогресу у рейтингу, що складається зі 121 країни.

Про це повідомляє Global Soft Power Index (GSPI) 2023 року.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, "звіт про світове сприйняття України за 2022 рік чітко показав, що Україна більше не terra incognita".

Він зазначив, що результати України у Global Soft Power Index 2023 лише підкріплюють висновки МЗС – знайомство з країною та вплив України різко зросли по всьому світу.

"За винятком очевидної причини того, що Україна була у всіх новинах, ми доклали величезних зусиль, щоб розповісти історію України, створити український наратив та мобілізувати підтримку. Україна - це справді блокбастер. Я б назвав цю історію "Попелюшка перетворилася на Капітана Марвела" - зазначив чиновник.

Зазначимо, що Глобальний індекс м'якої сили базується на відповідях від 110 тисяч осіб із понад 100 країн щодо сприйняття 121 держави у світі.

Сполучені Штати Америки посідають у ньому перше місце. На другому місті – Велика Британія, на третьому – Німеччина.

Нагадаємо, Київ очолив рейтинг сотні найкращих міст від міжнародної агенції Resonance.