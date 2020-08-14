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Україна знову очолила рейтинг прозорості публічних закупівель

Українська система публічних закупівель набрала 97,05 балів із 100 можливих
Минулого року Україна посіла друге місце (86,26 балів) - програвала Молдові. У період 2016-2017 років Україна очолювала рейтинг.
Україна знову очолила рейтинг прозорості публічних закупівель Фото: з вільних джерел

Українська система публічних закупівель посіла перше місце у Transparent Public Procurement Rating (Рейтингу прозорості публічних закупівель).

Про це повідомляється на сайті автора дослідження - Інститут розвитку свободи інформації (IDFI, Грузія), пише "Економічна правда".

Зазначається, що українська система публічних закупівель набрала 97,05 балів із 100 можливих.

На другому місці - Молдова (92,81 бала), на третьому - Колумбія (91,77 бала). Найгірший результат у Таджикистану - 37,88 балів.

Минулого року Україна посіла друге місце (86,26 балів) - програвала Молдові. У період 2016-2017 років Україна очолювала рейтинг.

Рейтинг проводить Institute for Development of Freedom of Information спільно з партнерськими організаціями. Він оцінює законодавство держзакупівель та прозорість процесів за 64 показниками. Спочатку рейтинг охоплював лише європейський та азійський регіони, тепер до нього входять 39 країн світу.

Автори рейтингу зазначили, що за останній рік в Україні сталася низка позитивних змін у сфері держзакупівель - зокрема, прийняття в новій редакції закону "Про державні закупівлі", закону "Про протидію корупції" та запуск онлайн-моніторингу держзакупівель Держаудитслужбою.

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14 08 2020 15:13
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