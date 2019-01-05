Україна звернеться до Ради Європи через обшуки в будинках кримських татар

Україна має намір звернутися до Ради Європи через обшуки в будинках двох кримськотатарських активістів 30 квітня.

"Нова хвиля репресій проти кримських татар. Силова акція окупантів для залякування активіста. Готуємо відповідне звернення до Ради Європи і в країни-члени організації", - повідомив депутат Верховної Ради, голова української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.

Додамо, напередодні російські силовики провели обшуки в будинках кримськотатарських активістів Ролана Османова та Руслана Бекірова. У будинку Османова нібито шукали наркотики, після обшуку він не був затриманий. Бекірова забрали у відділення поліції, взяли аналізи на наркотики, а пізніше відпустили з рекомендацією не залишати Сімферополь.