Україна звільнила з російського полону ще 64 воїнів ЗСУ
14 грудня 2022, 15:13
Фото: УНН
У рамках чергового обміну у середу, 14 грудня, Україна повернула додому з російського полону 64 воїнів.
Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.
"Черговий обмін полоненими. Продовжуємо повертати своїх. 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої", - заявив Єрмак.
Керівник ОП повідомив, що вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям - Мурекезі Суеді. Також повернули тіла чотирьох загиблих.