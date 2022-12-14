Україна звільнила з російського полону ще 64 воїнів ЗСУ

У рамках чергового обміну у середу, 14 грудня, Україна повернула додому з російського полону 64 воїнів.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

"Черговий обмін полоненими. Продовжуємо повертати своїх. 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої", - заявив Єрмак.

Керівник ОП повідомив, що вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям - Мурекезі Суеді. Також повернули тіла чотирьох загиблих.