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Ukraїner опублікував англомовний ролик про Україну

Ukraїner — волонтерський медіа-проєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну
Проєкт Ukraїner презентував англомовний відеоролик "Explore Ukraine!", в якому з висоти пташиного польоту показав яскраві атракції усіх регіонів країни.
Ukraїner опублікував англомовний ролик про Україну Український тиждень

Відео тривалістю 36 хвилин опубліковано на Youtube-каналі проєкту до Дня Соборності України,передає УКРІНФОРМ.

"Друзі, ви неодноразово писали, що такого відео про Україну англійською дуже бракує. Ми створили його. У цьому 36-хвилинному ролику зібрано понад 100 локацій з усіх регіонів України, окрім окупованих, та 16 неймовірних саундтреків різних крутих українських виконавців", — йдеться в публікації на сторінці проєкту в Facebook. 

Як зазначили автори в описі до відео, ним вони прагнуть показати, наскільки величезною, різною та недослідженою є Україна. Відео пропонують показувати друзям-іноземцям, використовувати його, розповідаючи про Україну всьому світу.

"Це відео для ваших друзів за кордоном. За 40 хвилин їхнього часу ви зможете показати їм, якою є Україна: від пеліканів на Півдні до одного з перших хмарочосів Європи у Харкові; від вражаючої Прип'яті до Боржавської вузькоколійки на Заході. Просто надішліть їм посилання на це відео", – зазначили автори проєкту.

Серія "Україна з неба" – це збірка місцин з усієї країни, які вразили експедиційну команду проєкту Ukraїner.

Ukraїner — волонтерський медіа-проєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну. Ця глибока антропологічна етнографічна експедиція тривала з червня 2016 року до жовтня 2018 року та охопила всі 16 історичних регіонів України - від Слобожанщини до Поділля та від Волині до Таврії (крім тимчасово окупованих територій). До творення проєкту залучено понад 300 волонтерів, а матеріали Ukraїner виходять уже десятьма мовами. Наразі учасники проєкту вирушили у вже друге експедиційне коло, щоб зафіксувати те, чого не вдалося в першому.

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23 01 2020 14:40
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