Матеріали:
Теми:
СПОРТ

Українець Кордіяка здобув звання найсильнішої людини Європи

02 квітня 2023, 18:42
Українець Кордіяка здобув звання найсильнішої людини Європи
Джерело: espreso
За підсумками п'яти дисциплін українець тріумфував на турнірі у Великій Британії.

Український стронгмен Павло Кордіяка здобув титул "Найсильнішої людини Європи" 2023 року на змаганнях в англійському Лідсі.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Відповідне звання вдруге поспіль здобуває спортсмен з України. Минулого року на змаганнях у Лідсі перше місце посів Олексій Новіков. У 2023-му він також був присутній на турнірі у Великій Британії, проте поступився першим місцем співвітчизнику Кордіяці.

Змагання складалися з п'яти випробовувань на силу для 13 учасників. Спершу спортсмени мали пройти через випробування з підняття п'яти колод, що збільшували вагу по мірі просування турніром. Кордіяка став єдиним, хто підняв усі п'ять колод, на рахунку Новікова — чотири вдалі спроби та друге місце в дисципліні.

Другий етап турніру передбачав змагання в категорії "Load & Push". Спортсмени мусили завантажити у кошик ковадло, мішок з піском та колесо, після чого просунути його на встановлену дистанцію. Цього разу краще за інших знову впорався Кордіяка — 44.14 секунди (в Новікова на другій сходинці — 46.07 секунди).

У третьому турнірі зі станової тяги Кордіяка показав лише сьомий найкращий результат з трьома вдалими спробами. Перший результат — дев'ять спроб — продемонстрували Новіков та британець Адам Бішоп.

Четвертий етап передбачав змагання під назвою "Колесо болю". Учасникам було необхідно протягнути важіль, приєднаний до центру кола, на максимальну відстань. Показником успішності слугували градуси (360 градусів — повне коло), а Кордіяка єдиний закінчив змагання з показником у понад 1000 градусів. Другим став Новіков — 897 градусів.

Заключними змаганнями на європейській першості став турнір з підняття п'яти кам'яних брил. Розподіл місць відбувався згідно з часом, який спортсмени витратили на подолання всіх снарядів. Українець Кордіяка посів друге місце з показником у п'ять брил за 21.76 секунди. Латвійцю Айварсу Шмаукстелісу на чолі заліку він програв більше однієї секунди.

У фінальному заліку Кордіяка відсвяткував перемогу з показником у 57.5 очка. Новіков на другій сходинці поступився співвітчизникові лише чотирма пунктами, а трійку призерів замкнув Шмаукстеліс.

найсильніша людина ЄвропиУкраїна

Останні матеріали

кремль тисне на канадців через Twitter. Мета – підірвати підтримку України
Політика
кремль тисне на канадців через Twitter. Мета – підірвати підтримку України
Переклад iPress – 31 березня 2023, 16:02
росія жорстоко оборонятиметься і готова до масових жертв. ЗСУ буде непросто – Марк Гертлінг
Політика
росія жорстоко оборонятиметься і готова до масових жертв. ЗСУ буде непросто – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 березня 2023, 12:12
Просто скажіть
Політика
Просто скажіть "ні" і не дайте путіну очолити Раду Безпеки ООН. Чому росія не має права голосу в ООН – TIME
Переклад iPress – 31 березня 2023, 08:36
Відповідь на шантаж Анкари. Вихід США зі стратегічної авіабази Інджирлік нагадав би Туреччині, що її вплив має межі – CEPA
Політика
Відповідь на шантаж Анкари. Вихід США зі стратегічної авіабази Інджирлік нагадав би Туреччині, що її вплив має межі – CEPA
Переклад iPress – 30 березня 2023, 16:21
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Політика
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Переклад iPress – 30 березня 2023, 13:22
В очікуванні контрнаступу.
Cуспільство
В очікуванні контрнаступу. "Зоопарк" західних танків матиме реальне значення проти російських "динозаврів" Т-55 – Hudson Institute
Переклад iPress – 30 березня 2023, 10:06
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Політика
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Переклад iPress – 29 березня 2023, 15:16
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Cуспільство
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Переклад iPress – 29 березня 2023, 11:58
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється