Українець Кордіяка здобув звання найсильнішої людини Європи

За підсумками п'яти дисциплін українець тріумфував на турнірі у Великій Британії.

Український стронгмен Павло Кордіяка здобув титул "Найсильнішої людини Європи" 2023 року на змаганнях в англійському Лідсі.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Відповідне звання вдруге поспіль здобуває спортсмен з України. Минулого року на змаганнях у Лідсі перше місце посів Олексій Новіков. У 2023-му він також був присутній на турнірі у Великій Британії, проте поступився першим місцем співвітчизнику Кордіяці.

Змагання складалися з п'яти випробовувань на силу для 13 учасників. Спершу спортсмени мали пройти через випробування з підняття п'яти колод, що збільшували вагу по мірі просування турніром. Кордіяка став єдиним, хто підняв усі п'ять колод, на рахунку Новікова — чотири вдалі спроби та друге місце в дисципліні.

Другий етап турніру передбачав змагання в категорії "Load & Push". Спортсмени мусили завантажити у кошик ковадло, мішок з піском та колесо, після чого просунути його на встановлену дистанцію. Цього разу краще за інших знову впорався Кордіяка — 44.14 секунди (в Новікова на другій сходинці — 46.07 секунди).

У третьому турнірі зі станової тяги Кордіяка показав лише сьомий найкращий результат з трьома вдалими спробами. Перший результат — дев'ять спроб — продемонстрували Новіков та британець Адам Бішоп.

Четвертий етап передбачав змагання під назвою "Колесо болю". Учасникам було необхідно протягнути важіль, приєднаний до центру кола, на максимальну відстань. Показником успішності слугували градуси (360 градусів — повне коло), а Кордіяка єдиний закінчив змагання з показником у понад 1000 градусів. Другим став Новіков — 897 градусів.

Заключними змаганнями на європейській першості став турнір з підняття п'яти кам'яних брил. Розподіл місць відбувався згідно з часом, який спортсмени витратили на подолання всіх снарядів. Українець Кордіяка посів друге місце з показником у п'ять брил за 21.76 секунди. Латвійцю Айварсу Шмаукстелісу на чолі заліку він програв більше однієї секунди.

У фінальному заліку Кордіяка відсвяткував перемогу з показником у 57.5 очка. Новіков на другій сходинці поступився співвітчизникові лише чотирма пунктами, а трійку призерів замкнув Шмаукстеліс.