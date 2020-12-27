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Українець Кравченко виграв турнір ITF в Туреччині

Українець Георгій Кравченко став переможцем турніру Міжнародної тенісної федерації (ITF) в Анталії (Туреччина) з призовим фондом $15 тисяч.
Українець Кравченко виграв турнір ITF в Туреччині Фото: firtka.if.ua

Як повідомляє "Укрінформ" із посиланням на BTU, у фіналі змагань посіяний під 6-м номером Кравченко за півтори години здобув перемогу над британцем Біллі Гаррісом - 6:2, 6:3, передає Укрінформ.

Фото: ФТУ.

Одиночний титул в Анталії став для 20-річного киянина другим за час виступів на турнірах ITF. У листопаді минулого року Георгій виграв 15-тисячник в Нулесі (Іспанія). Загалом Кравченко провів свій четвертий фінал.

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27 12 2020 16:24
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