СПОРТ НОВИНИУкраїнець Георгій Кравченко став переможцем турніру Міжнародної тенісної федерації (ITF) в Анталії (Туреччина) з призовим фондом $15 тисяч.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець Кравченко виграв турнір ITF в Туреччині
Фото: firtka.if.ua
Як повідомляє "Укрінформ" із посиланням на BTU, у фіналі змагань посіяний під 6-м номером Кравченко за півтори години здобув перемогу над британцем Біллі Гаррісом - 6:2, 6:3, передає Укрінформ.
Фото: ФТУ.
Одиночний титул в Анталії став для 20-річного киянина другим за час виступів на турнірах ITF. У листопаді минулого року Георгій виграв 15-тисячник в Нулесі (Іспанія). Загалом Кравченко провів свій четвертий фінал.
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