СПОРТ НОВИНИХарків'янин Владислав Орлов став переможцем турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) в Шарм-ель-Шейху (Єгипет) з призовим фондом $15 тисяч.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець Орлов виграв турнір ITF в Єгипті
Тенісист провів третій фінал нинішнього сезону і виграв перший титул
Фото: Великий Теніс України
Як повідомляє BTU, в фіналі змагань посіяний під 2-м номером Орлов обіграв представника Італії Еріка Крепальді - 6:0, 6:3, передає "Укрінформ".
25-річний українець провів третій фінал нинішнього сезону і виграв перший титул. Тепер в активі Орлова три перемоги в одиночному розряді на турнірах ITF. Торік Владислав став чемпіоном 15-тисячників в Джакарті (Індонезія) та Ірпені.
Нагадаємо, що українець Марченко без боротьби досяг чвертьфіналу турніру АТР в Італії
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