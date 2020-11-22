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Українець Орлов виграв турнір ITF в Єгипті

Тенісист провів третій фінал нинішнього сезону і виграв перший титул
Харків'янин Владислав Орлов став переможцем турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) в Шарм-ель-Шейху (Єгипет) з призовим фондом $15 тисяч.
Українець Орлов виграв турнір ITF в Єгипті Фото: Великий Теніс України

Як повідомляє BTU, в фіналі змагань посіяний під 2-м номером Орлов обіграв представника Італії Еріка Крепальді - 6:0, 6:3, передає "Укрінформ".

25-річний українець провів третій фінал нинішнього сезону і виграв перший титул. Тепер в активі Орлова три перемоги в одиночному розряді на турнірах ITF. Торік Владислав став чемпіоном 15-тисячників в Джакарті (Індонезія) та Ірпені.

Нагадаємо, що українець Марченко без боротьби досяг чвертьфіналу турніру АТР в Італії

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22 11 2020 16:36
ТЕГИ: спорт, теніс
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