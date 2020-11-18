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Українець Марченко без боротьби досяг чвертьфіналу турніру АТР в Італії

У першому колі Ілля обіграв австрійця Себастьяна Офнера
Друга "ракетка" України і №216 світової класифікації Ілля Марченко виступить в 1/4 фіналу турніру ATP Challenger Tour в італійському місті Ортізеї із призовим фондом 44 тис 820 євро.
Українець Марченко без боротьби досяг чвертьфіналу турніру АТР в Італії Ілля Марченко Фото: prosport-ru.tsn.ua

Як повідомляє BTU, суперника українця по поєдинку другого кола француза Уго Греньє (251) усунули від участі "з медичних причин", передає "Укрінформ". 

У першому колі Ілля обіграв австрійця Себастьяна Офнера (158) - 7:6 (7:4), 6:1.

У чвертьфіналі "челленджера" Марченко виступить уперше з турніру в Казахстані у березні нинішнього року. Український тенісист зіграє проти француза Олександра Мюллера (214).

Нагадаємо, що 16 листопада Марченко переміг Офнера на старті турніру АТР в Італіі

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18 11 2020 17:08
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