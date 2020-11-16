Українець Марченко переміг Офнера на старті турніру АТР в Італіі Суперники провели на корті 1 годину 7 хвилин

Друга "ракетка" України і №216 світової класифікації Ілля Марченко впевнено стартував на турнірі ATP Challenger Tour в італійському міста Ортізеї з призовим фондом 44 тис 820 євро.

Ілля Марченко. Фото: EPA/UPG

У першому колі основної сітки український тенісист обіграв у понеділок австрійця Себастьяна Офнера (№158 ATP) - 7:6 (7:4), 6:1, передає Укрінформ. Суперники провели на корті 1 годину 7 хвилин. У другому колі Марченко зустрінеться з переможцем сьогоднішнього матчу Юго Греньє (Франція, 251) - Юрій Родіонов (Австрія, 141). Нагадаємо, що Калініна кваліфікувалася до основної сітки турніру WTA в Австрії

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