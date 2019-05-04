Українець перейшов кордон із Польщею задом наперед, щоб заплутати сліди

Польські прикордонники затримали громадянина України, який намагався перетнути кордон, йдучи задом наперед.

Як з'ясувалося, 31-річному українцю відмовили у в'їзді в країну на пропускному пункті в Медиці. Він вирішив перетнути кордон незаконно. Для цього він перейшов кордон із Польщею в "зеленій зоні", йдучи задом наперед. Так, на його думку, прикордонники мали б вирішити, що він прямував з Польщі в Україну, а не навпаки. Про це повідомляє Держприкордонслужба Польщі.

Затриманий розповів, що прямував до Німеччини в пошуках роботи.

Чоловіка передали українським прикордонникам. Йому заборонили в'їзд у Шенгенську зону на три роки.

Нагадаємо, що прикордонники Мукачівського загону на ділянці відділу прикордонної служби "Ділове" почали встановлювати загороджувальний паркан на лінії державного кордону з Румунією, проте мешканці Закарпаття вимагають цього не робити і влаштовують провокації.