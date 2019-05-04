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Українець перейшов кордон із Польщею задом наперед, щоб заплутати сліди

Його затримали польські прикордонники
Польські прикордонники затримали громадянина України, який намагався перетнути кордон, йдучи задом наперед.
Українець перейшов кордон із Польщею задом наперед, щоб заплутати сліди Фото: Darek Delmanowicz /PAP

Як з'ясувалося, 31-річному українцю відмовили у в'їзді в країну на пропускному пункті в Медиці. Він вирішив перетнути кордон незаконно. Для цього він перейшов кордон із Польщею в "зеленій зоні", йдучи задом наперед. Так, на його думку, прикордонники мали б вирішити, що він прямував з Польщі в Україну, а не навпаки. Про це повідомляє Держприкордонслужба Польщі.

Затриманий розповів, що прямував до Німеччини в пошуках роботи.

Чоловіка передали українським прикордонникам. Йому заборонили в'їзд у Шенгенську зону на три роки.

Нагадаємо, що прикордонники Мукачівського загону на ділянці відділу прикордонної служби "Ділове" почали встановлювати загороджувальний паркан на лінії державного кордону з Румунією, проте мешканці Закарпаття вимагають цього не робити і влаштовують провокації.

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05 04 2019 14:44
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