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Українець став найкращим закордонним випускником британської Королівської військової академії

"Українець Артем Бараненко отримав особливу відзнаку - Меч найкращого закордонного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті в цьому році"
Українець Артем Бараненко вперше став найкращим закордонним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті.
Українець став найкращим закордонним випускником британської Королівської військової академії Фото:ivtour.com.ua

"Українець Артем Бараненко отримав особливу відзнаку - Меч найкращого закордонного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті в цьому році", - йдеться в повідомленні посольства Великої Британії в Україні.

Щорічно відзнака присуджується курсанту, який продемонстрував найвищі результати під час навчання та іспитів. Цього року в Академії навчалось 33 офіцери, які представляли збройні сили 22 країн.

"Артем - кадет Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та один із 15 українців, які навчались у Сандгерсті (Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року). Він став першим українцем, який відзначився цією високою відзнакою в стінах цього закладу", -  йдеться в повідомленні.

Нагороду українському військовослужбовцю вручав заступник Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Сер Джеймс Еверард.

Нагадаємо, що українські військові прибули до Німеччини на міжнародні навчання.

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