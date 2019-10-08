Українець став найкращим закордонним випускником британської Королівської військової академії
"Українець Артем Бараненко отримав особливу відзнаку - Меч найкращого закордонного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті в цьому році", - йдеться в повідомленні посольства Великої Британії в Україні.
Щорічно відзнака присуджується курсанту, який продемонстрував найвищі результати під час навчання та іспитів. Цього року в Академії навчалось 33 офіцери, які представляли збройні сили 22 країн.
"Артем - кадет Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та один із 15 українців, які навчались у Сандгерсті (Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року). Він став першим українцем, який відзначився цією високою відзнакою в стінах цього закладу", - йдеться в повідомленні.
Нагороду українському військовослужбовцю вручав заступник Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Сер Джеймс Еверард.
Нагадаємо, що українські військові прибули до Німеччини на міжнародні навчання.
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