Українські військові прибули до Німеччини на міжнародні навчання, - ФОТО, ВІДЕО Українці братимуть участь у навчаннях у складі основних багатонаціональних сил BLUFOR

Українські військові приїхали в Німеччину для участі у багатонаціональних навчаннях Combined Resolve-12.

Фото: mil.gov.ua

Наразі зведений підрозділ ЗСУ прибув на базу Багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності у місто Гоенфельс, повідомляє пресслужба Міністерства оборони. Українці братимуть участь у навчаннях у складі основних багатонаціональних сил BLUFOR, у позначенні сил противника OPFOR, а також в штабах батальйону, бригади та дивізії.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua Загалом, у цих навчаннях братимуть участь військовослужбовці з 21 країни. Нагадаємо, що технічна підтримка від Сполучених Штатів Америки становить 70% від загальної закордонної допомоги Україні

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