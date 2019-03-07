Українець витрачає на ліки $73 на рік, - дослідження

У країнах Європи витрати на ліки суттєво вищі, ніж в Україні

Жителі України у 2018 році витратили на ліки в середньому $73 на людину, тоді як у 2016 році цей показник становив $54.

У довіднику зазначено, що в країнах Європи витрати на ліки суттєво вищі, ніж в Україні. В Естонії цей показник становить $258, в Португалії - $279, у Швеції - $509, у Норвегії - $613, в Ісландії - $764, повідомляє LB.ua.

Автори дослідження звертають увагу, що 99% витрат на лікарські засоби в аптечному сегменті фінансує безпосередньо населення України. Водночас у країнах Європи істотна частина витрат покривається за рахунок медичної страховки і державних програм. Тож факторами зростання споживання ліків в Україні можуть стати державне фінансування і розвиток страхування.

"Зростання споживання в найближчі роки забезпечить не тільки зростання доходів українців. 99% препаратів громадяни України купують за власні гроші. У той самий час у США і Євросоюзі більшу частину витрат на ліки покривають страхування і державні програми підтримки охорони здоров'я", - зазначає голова ради директорів "Дарниця Груп" Дмитро Шимків.

"В Україні фармацевтика могла б бути ще більш помітною, якби держава зробила ставку на індустрію з високою доданою вартістю. Поки що є чинники, які стримують зростання галузі, зокрема високе оподаткування. Податкове навантаження на галузь уп'ятеро більше, ніж на видобувну промисловість, і у 18 разів більше, ніж на сільське господарство", - прокоментував генеральний директор компанії Top Lead Станіслав Шум.

Нагадаємо, що Верховна Рада втретє не розглянула законопроект про легалізацію медичного канабісу. Документ застряг у комітеті парламенту.