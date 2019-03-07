Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Українець витрачає на ліки $73 на рік, - дослідження

У країнах Європи витрати на ліки суттєво вищі, ніж в Україні
Жителі України у 2018 році витратили на ліки в середньому $73 на людину, тоді як у 2016 році цей показник становив $54.
Українець витрачає на ліки $73 на рік, - дослідження Фото: Fotolia

У довіднику зазначено, що в країнах Європи витрати на ліки суттєво вищі, ніж в Україні. В Естонії цей показник становить $258, в Португалії - $279, у Швеції - $509, у Норвегії - $613, в Ісландії - $764, повідомляє LB.ua.

Автори дослідження звертають увагу, що 99% витрат на лікарські засоби в аптечному сегменті фінансує безпосередньо населення України. Водночас у країнах Європи істотна частина витрат покривається за рахунок медичної страховки і державних програм. Тож факторами зростання споживання ліків в Україні можуть стати державне фінансування і розвиток страхування.

"Зростання споживання в найближчі роки забезпечить не тільки зростання доходів українців. 99% препаратів громадяни України купують за власні гроші. У той самий час у США і Євросоюзі більшу частину витрат на ліки покривають страхування і державні програми підтримки охорони здоров'я", - зазначає голова ради директорів "Дарниця Груп" Дмитро Шимків.

"В Україні фармацевтика могла б бути ще більш помітною, якби держава зробила ставку на індустрію з високою доданою вартістю. Поки що є чинники, які стримують зростання галузі, зокрема високе оподаткування. Податкове навантаження на галузь уп'ятеро більше, ніж на видобувну промисловість, і у 18 разів більше, ніж на сільське господарство", - прокоментував генеральний директор компанії Top Lead Станіслав Шум.

Нагадаємо, що Верховна Рада втретє не розглянула законопроект про легалізацію медичного канабісу. Документ застряг у комітеті парламенту.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 07 2019 16:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
  • Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.