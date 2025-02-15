Україні буде надзвичайно складно без військової підтримки Вашингтону – Зеленський

Йдеться і про зараз, і після завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні буде надзвичайно складно вижити без військової підтримки США: і зараз, і після завершення війни.

Про це він сказав в інтерв’ю програмі Meet the Press на NBC News на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Зеленський розказав, що подальша військова підтримка з боку США є критично важливою для оборони України та її майбутнього. Він підкреслив, що не хоче навіть уявляти сценарій, за якого Україна залишиться без стратегічного партнерства з Вашингтоном.

"Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але у нас буде мало шансів, дуже мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо", - оголосив Зеленський.

За його словами викликає занепокоєння, що в разі припинення військової допомоги з боку США Україна залишиться вразливою до нової масштабної атаки з боку кремля в майбутньому.

Також президент застеріг, що путін не прагне закінчити війну, а хоче лише тимчасового припинення вогню, щоб перегрупувати свої війська та зняти міжнародні санкції.

"Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти деякі санкції через припинення вогню і так далі", – підсумував Зеленський.

В п’ятницю, 14 лютого, в Пентагоні заявли, що путін планує оголосити про "перемогу".