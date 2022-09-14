НОВИНИ20 липня 2022 року Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Відповідну постанову схвалив Кабінет Міністрів УкраїниПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україні відсрочили виплату зовнішніх боргів до кінця 2023 року
Фото: з відкритих джерел
Країни-кредитори України, включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговуванням суверенного боргу до кінця 2023 року.
Про це заявила міністр фінансів США Дженет Єллен, повідомляє Reuters.
"Сьогодні група кредиторів України, включаючи США, уклала Меморандум про взаєморозуміння для реалізації прохання України Про скоординоване припинення обслуговування боргу до кінця 2023 року", - повідомила Єллен.
За її словами, прийнятий захід покликаний дозволити Києву збільшити соціальні, медичні та економічні витрати в умовах вторгнення росії.
"Ми виконали наше зобов'язання перед Україною щодо відтермінування обслуговування боргу, що дозволить уряду України спрямувати додаткові ресурси на внутрішні потреби та добробут українського народу", - додала міністр.
Раніше повідомлялося, що Україна реструктуризувала зовнішній борг на 20 млрд доларів.
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14 09 2022 18:37 МЕДІА
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