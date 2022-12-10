Україні допоможуть "закрити" небо від російських ударів - Єрмак

Відповідне рішення було ухвалено на зустрічі Рамштайн-6

На засіданні союзників України у форматі Рамштайн у середу, 12 жовтня, було ухвалено рішення, які допоможуть Україні закрити небо від російських ударів. Про це за підсумками наради заявив голова офісу президента Андрій Єрмак у Тwitter.

Він зазначив, що йдеться про нові системи ППО.

"Черговий Рамштайн. Для нас він історичний, тому що ухвалюються рішення про закриття неба України. Посилення української системи ППО - це те, що нам потрібно", - написав Єрмак, додавши, що саме сучасні системи ППО для України були темою останніх розмов із радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном.

Як повідомлялося, сьогодні у Бельгії відбулося засідання Рамштайн-6. Контактна група заявила, що продовжуватиме підвищувати оборонні можливості України у її боротьбі з російською агресією.