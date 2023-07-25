Міжнародні партнери готові виділити Україні 244 мільйони доларів і спецтехніку на потреби гуманітарного розмінування.

Про це на Facebook-сторінці повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Наші донори, зокрема США, Євросоюз, Японія, Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Швеція, Італія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада, Австрія, Швейцарія, Корея та Фонд Говарда Баффета сумарно виділять Україні понад 244 мільйони доларів на потреби гуманітарного розмінування", – йдеться в дописі.

Свириденко зазначила, що до кінця року Україна має отримати обладнання від іноземних партнерів – це 10 вкрай необхідних машин для розмінування хорватської компанії DOK-ING, ще 10 машин від Global Clearance Solutions. Також очікуються майже 200 піротехнічних машин, понад 600 металодетекторів, 50 підривних машин. А ще індивідуальні набори для розмінування, вибухозахисні костюми, квадрокоптери, роботизовані системи для знешкодження боєприпасів.