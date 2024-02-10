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ПОЛІТИКА

Україні потрібен свіжий підхід на полі бою – новий головнокомандувач

10 лютого 2024, 12:59
Україні потрібен свіжий підхід на полі бою – новий головнокомандувач
Фото Міністерства оборони України
Сирський викликає певне занепокоєння серед українських військових через його репутацію генерала "радянського зразка", який мало зважає на життя своїх підлеглих.

Сирський був призначений на посаду головнокомандувача ЗСУ президентом Володимиром Зеленським у четвер 8 лютого в результаті суперечливих кадрових перестановок, які знаменують собою найбільшу військову перестановку з часу повномасштабного вторгнення росії майже два роки тому. Новопризначений головнокомандувач Збройних Сил України заявив, що для досягнення успіху на полі бою потрібен новий підхід, у своїх перших публічних коментарях після вступу на посаду командувача ЗСУ.

Про це повідомляє The Guardian.

Зміна командувачів відбулася в той час, коли українські війська переживають важкий період, зіштовхнувшись із російським наступом навколо Авдіївки та на інших ділянках фронту, а також затримкою фінансування з боку США, що призвело до дефіциту боєприпасів. Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України заявив в інтерв'ю цього тижня, що росія випускає до 10 000 снарядів на день, тоді як Україна може випустити лише 1 500 - 2 500.

"Тільки зміни й постійне вдосконалення засобів і методів ведення війни дозволять досягти успіху на цьому шляху", —  сказав генерал Олександр Сирський, назвавши безпілотники та радіоелектронну боротьбу прикладами нових технологій, які, за його словами, допоможуть Україні досягти перемоги.

Офіс Зеленського зобразив Сирського як людину, яка може запропонувати новий підхід на полі бою, хоча й не надав конкретики. Серед рядового складу Сирський викликає певне занепокоєння через його репутацію генерала "радянського зразка", який мало зважає на життя своїх підлеглих.

Колишньому командувачу сухопутних військ Сирському приписують організацію оборони Києва на початку війни та успішного контрнаступу в Харківській області наприкінці 2022 року, але його також критикують за те, що він продовжував оборону Бахмута, яка зрештою провалилася, ціною багатьох життів. Можливо, щоб відповісти на цю критику, Сирський у своїй заяві в п'ятницю 9 лютого сказав: "Життя і здоров'я військовослужбовців завжди були і є головною цінністю української армії".

війнаСирський

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