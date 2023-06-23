Україні потрібно більше літаків, щоб кинути виклик росії в небі – Кулеба

Другою найбільшою проблемою для військ Зеленського є домінування путіна в повітрі, оскільки гелікоптери стріляють ракетами великої дальності по наземних цілях.

Україна потребує більше літаків та гелікоптерів. Це допоможе кинути виклик росії у небі та у контрнаступі військ.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Telegraph.

Кулеба заявив, що "скинути росію з неба" є другим викликом для України після постачання артилерійських боєприпасів у достатній кількості для контрнаступу.

"Найбільшою проблемою в контрнаступі є сталість постачання артилерійських боєприпасів, при чому в достатній кількості. І друга найбільша проблема контрнаступу - панування росії в повітрі", - сказав він.

На думку міністра, Україна потребує літаків, гелікоптерів та переносних зенітних комплексів, наприклад Stinger.

Кулеба також заявив, що кожен клас зброї, який Україна очікувала від союзників вже "розблоковано". Йдеться про засоби протиповітряної оборони, сучасні танки, високоточні ракети великої дальності та винищувачі.

"Найбільша гора, яку ми маємо подолати, - це забезпечити сталість постачань артилерійських боєприпасів. Це все ще нескорена вершина дипломатії", - сказав він.

За словами Кулеби, Україна намагається переконати США надати далекобійні ракети ATACMS, які запускаються з систем HIMARS, оскільки наданих Британією ракет Storm Shadow немає в достатній кількості.

Нагадаємо, Україна влітку отримає від Rheinmetall ще 20 Marder.