ПОЛІТИКА НОВИНИЕкспрезидент США вважає, що направлення путіним військових і техніки до кордонів України перед вторгненням було "відмінною переговорною тактикою"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україні потрібно було відмовитися від Криму та НАТО - Трамп
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Україна уникнула б повномасштабного вторгнення росії, якби відмовилася від Криму і погодилася не вступати в НАТО.
Про це він сказав в ефірі подкасту The Clay Travis & Buck Sexton Show.
"Вони могли б відмовитися від Криму. Вони могли б зробити щось з НАТО: "Добре, ми не збираємося вступати в НАТО", і у вас була б країна. Я вважаю, що путін хотів укласти угоду", - заявив Трамп.
"А тепер я не думаю, що путін хоче укладати угоду. Я думаю, що укласти угоду набагато важче. Він все там бомбить. Ну тобто, він захопить там усе. І вкрай, вкрай сумно дивитися, що відбувається з Україною. Дуже, дуже сумно", – додав він.
Крім того, Трамп назвав направлення путіним військових і техніки до кордонів України перед вторгненням "відмінною переговорною тактикою".
"І коли ви подивитеся на ці повністю згорілі будівлі, всі ці люди мертві. Ви втратили багато людей. Це угода, яку можна було врегулювати. Він перекинув 200 000 солдатів до кордону для переговорів, і він не зміг укласти угоду - і тепер я не впевнений, що ви зможете укласти угоду так легко", - зазначив він.
Як раніше повідомляв iPress.ua, президент рф володимир путін підписав нову військово-морську доктрину, яка визначає Сполучені Штати як головного суперника росії.
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02 08 2022 08:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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