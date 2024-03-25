Україні вдалося боляче вдарити по паливній галузі рф – естонський експерт

Попри обмежені ресурси, українцям вдалося боляче вдарити по паливній галузі росії.

Про це сказав начальник Генштабу Кайтселійта полковник Ееро Ребо, повідомляє естонський мовник ERR.

За словами полковника, удари по російських НПЗ найближчим часом навряд чи вплинуть на хід війни.

"Знаючи, як влаштована росія, можна сказати, що в її мирного населення відберуть усе паливо до останньої краплі, перш ніж вони перестануть використовувати танки на полі бою. Водночас ми бачимо, що рф заборонила експорт бензину", - заявив Ребо.

Він додав, що під час повномасштабної війни оборонна промисловість росії істотно збільшила виробництво, алевсю економіку неможливо перетворити на економіку воєнного часу.

Полковник сказав, що кремль докладає великих зусиль, прагнучи наростити виробництво дронів, водночас розвиваючи можливості для боротьби з українськими безпілотниками.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи потрібно Україні зосередитися на мобілізації та військовій промисловості, Ребо сказав, що мобілізація дуже впливає на економіку, й українська влада, ймовірно, розуміє це.

"Україна, звичайно, може провести мобілізацію, але це вплине не тільки на психологію народу, а й на економіку. З іншого боку, ми також повинні розуміти, що Україна перебуває у війні не два роки, а 10 років, і існують певні обговорені із суспільством правила, які випливають із часів проведення антитерористичної операції на сході", - сказав начальник Генштабу Кайтселійта.

Він вважає, що російські війська досягли невеликого прогресу на лінії фронту в Україні, оскільки мають більше артилерії і почали використовувати більше безпілотників. Однак просування російських сил є незначним, бо Україна добре діє в обороні.

"Ми бачимо і те, як Україна береже людей. Як у безнадійній ситуації українська армія здає позиції і як в обороні ллється кров", - сказав полковник.

Він також прокоментував удари російських військ по енергетичній інфраструктурі України минулого тижня в умовах холодної та вологої погоди.

"Це робиться щоб, з одного боку, тероризувати населення України, а з іншого - через відключення електроенергії впливати на економіку, зокрема українську військову промисловість", - підсумував Ребо.

Розвідка Британії повідомила, що удари ЗСУ порушили роботу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ.