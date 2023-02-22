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Україні зрештою дадуть винищувачі – Кулеба

22 лютого 2023, 08:18
Україні зрештою дадуть винищувачі – Кулеба
Фото: Уніан
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що постійно ведеться робота щодо побудови коаліції літаків.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що питання надання Києву літаків "буде вирішено позитивно".
Про це він сказав у коментарі "Укрінформу".

“Ми постійно ведемо цю роботу з побудови авіакоаліції чи коаліції літаків як її називають. Дійсно, з огляду на складність технології та обслуговування літаків, то тут буде потрібне колективне рішення. Ще немає жодної країни яка б сказала так, але так само немає жодної країни, яка б сказала ні. Це абсолютно відкрита опція. Я думаю, що зрештою це питання буде вирішено позитивно, але з огляду на складність питання, технологічну складність питання ухвалення цього рішення займе певний час”, - зауважив він.

Кулеба розповів, як винищувачі можуть допомогти Україні.

“Винищувачі мають дві функції: перша функція - це бути складовою системи ППО та підсилювати системи протиповітряної оборони для перехоплення і знищення повітряних цілей і друга - для прикриття з повітря оборонних і наступальних дій наземних військ. Власне дві базові функції, і обидві нам дуже потрібні”, - зауважив він.

Міністр підкреслив на необхідності якнайшвидшого початку навчання українських пілотів.

“Якщо підготовка на танки це декілька тижнів, то підготовка на літак це мінімум декілька місяців”, - резюмував він.

 

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