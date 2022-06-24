CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ території Сєвєродонецька відійшли українські війська. Бої за місто тривали понад місяць.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україніські військові вийшли із Сєвєродонєцька
Захисники відійдуть на більш укріплені позиції
Українські військові під час боїв у Сєвєродонецьку, 8 червня 2022 року Фото: AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Про це проінформував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Не треба розводити "зраду". Ніхто не кидає наших хлопців, ніхто не допустить оточення і просто за течією не пустить ситуацію. Зараз та ситуація, коли бути на розбитих за багато місяців позиціях просто заради того, щоб там бути, немає сенсу", - сказав Гайдай.
Водночас українські військові знаходяться у Лисичанську та не залишають позицій. Попри це населений пункт продовжують обстрілювати з різних видів озброєння. За інформацією голови Сєвєродонецької райдержадміністрації Романа Власенко, дорогу Лисичанськ-Бахмут штурмують російські війська.
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