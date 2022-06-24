Україніські військові вийшли із Сєвєродонєцька

З території Сєвєродонецька відійшли українські війська. Бої за місто тривали понад місяць.

Про це проінформував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Не треба розводити "зраду". Ніхто не кидає наших хлопців, ніхто не допустить оточення і просто за течією не пустить ситуацію. Зараз та ситуація, коли бути на розбитих за багато місяців позиціях просто заради того, щоб там бути, немає сенсу", - сказав Гайдай.

Водночас українські військові знаходяться у Лисичанську та не залишають позицій. Попри це населений пункт продовжують обстрілювати з різних видів озброєння. За інформацією голови Сєвєродонецької райдержадміністрації Романа Власенко, дорогу Лисичанськ-Бахмут штурмують російські війська.