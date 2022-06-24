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Україніські військові вийшли із Сєвєродонєцька

Захисники відійдуть на більш укріплені позиції
З території Сєвєродонецька відійшли українські війська. Бої за місто тривали понад місяць.
Україніські військові вийшли із Сєвєродонєцька Українські військові під час боїв у Сєвєродонецьку, 8 червня 2022 року Фото: AP Photo / Oleksandr Ratushniak

Про це проінформував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Не треба розводити "зраду". Ніхто не кидає наших хлопців, ніхто не допустить оточення і просто за течією не пустить ситуацію. Зараз та ситуація, коли бути на розбитих за багато місяців позиціях просто заради того, щоб там бути, немає сенсу", - сказав Гайдай.

Водночас українські військові знаходяться у Лисичанську та не залишають позицій. Попри це населений пункт продовжують обстрілювати з різних видів озброєння. За інформацією голови Сєвєродонецької райдержадміністрації Романа Власенко, дорогу Лисичанськ-Бахмут штурмують російські війська.

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24 06 2022 10:53
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