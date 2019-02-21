НОВИНИУкраїнка Ксенія Симонова, яка прославилася малюнками на піску, зайняла третє місце на конкурсі America's Got Talent. Champions. У фіналі проекту вона показала номер I Love.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка посіла третє місце в телешоу America's Got Talent
Єдина не американка серед фіналістів
Фото: Courtesy of Kseniya Simonova / Instagram
Ксенія стала єдиною неамеріканкой серед фіналістів талант-шоу. "Це безмежно щасливий момент, який хочеться продовжити. Здорово бути в трійці найталановитіших в світі людей. Здорово брати участь в такому проекті", - написала в Facebook Симонова і подякувала всім за підтримку.
Нагадаємо, в 2009 році Ксенія перемогла в українському аналогу шоу - "Україна має талант".
Нагадаємо, IT-фахівці українського офісу компанії GlobalLogic виконують половину роботи із створення найбільш передового у світі програмного забезпечення для звукозапису Pro Tools американської компанії Avid.
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