Українка посіла третє місце в телешоу America's Got Talent

Українка Ксенія Симонова, яка прославилася малюнками на піску, зайняла третє місце на конкурсі America's Got Talent. Champions. У фіналі проекту вона показала номер I Love.

Ксенія стала єдиною неамеріканкой серед фіналістів талант-шоу. "Це безмежно щасливий момент, який хочеться продовжити. Здорово бути в трійці найталановитіших в світі людей. Здорово брати участь в такому проекті", - написала в Facebook Симонова і подякувала всім за підтримку.

Нагадаємо, в 2009 році Ксенія перемогла в українському аналогу шоу - "Україна має талант".

Нагадаємо, IT-фахівці українського офісу компанії GlobalLogic виконують половину роботи із створення найбільш передового у світі програмного забезпечення для звукозапису Pro Tools американської компанії Avid.