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Українка посіла третє місце в телешоу America's Got Talent

Єдина не американка серед фіналістів
Українка Ксенія Симонова, яка прославилася малюнками на піску, зайняла третє місце на конкурсі America's Got Talent. Champions. У фіналі проекту вона показала номер I Love.
Українка посіла третє місце в телешоу America Фото: Courtesy of Kseniya Simonova / Instagram

Ксенія стала єдиною неамеріканкой серед фіналістів талант-шоу. "Це безмежно щасливий момент, який хочеться продовжити. Здорово бути в трійці найталановитіших в світі людей. Здорово брати участь в такому проекті", - написала в Facebook Симонова і подякувала всім за підтримку.

Нагадаємо, в 2009 році Ксенія перемогла в українському аналогу шоу - "Україна має талант".

Нагадаємо, IT-фахівці українського офісу компанії GlobalLogic виконують половину роботи із створення найбільш передового у світі програмного забезпечення для звукозапису Pro Tools американської компанії Avid.

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21 02 2019 15:58
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