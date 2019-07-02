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Українські програмісти допомагають створювати 70% сучасної музики у світі

Технології створені за участю українських інженерів, використовували для запису та аранжування музики у фільмах "Хоббіт", "Світ Юрського періоду", "Дедпул-2", "Людина-мураха та Оса", у серіалі "Гра престолів"
IT-фахівці українського офісу компанії GlobalLogic виконують половину роботи із створення найбільш передового у світі програмного забезпечення для звукозапису Pro Tools американської компанії Avid.
Українські програмісти допомагають створювати 70% сучасної музики у світі Фото: з відкритих джерел

Українські інженери співпрацюють з Avid понад десяти років. Зараз вони розробляють для неї всю лінійку програмного забезпечення. Клієнти Avid — голлівудські компанії, телестудії, новинні компанії. За свої технічні продукти Avid отримала два "Оскари", нагороду "Греммі" та 16 "Еммі", інформує "Економічна правда".

Технології Avid, створені за участю українських інженерів, використовували для запису та аранжування музики у фільмах "Хоббіт", "Світ Юрського періоду", "Дедпул-2", "Людина-мураха та Оса", у серіалі "Гра престолів".

Програмне забезпечення Avid також використовували для запису альбомів групи Maroon 5, Coldplay, Linkin Park, "Океан Ельзи", "Друга ріка".

Співпраця українців з Avid почалося з того, що команда з десяти фахівців працювала над плагінами для ПЗ Pro Tools. Програмісти створювали спеціальні ефекти, які можна накладати на звук.

Avid переконалася, що співпраця стала успішною, і вирішила розробляти ПЗ разом з українськими інженерами. В один момент українська команда, яка працювала над усіма продуктами американської компанії, налічувала 350 осіб. Зараз 200 українців виконують 50% усього інжинірингу Avid.

Нагадаємо, український гурт "Brunettes Shoot Blondes" записав пісню, в якій використав рояль зі вбудованими в нього 20 різними інструментами. З цією композицією під назвою "Houston" музиканти виступлять на національному відборі Євробачення-2019.

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07 02 2019 17:23
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