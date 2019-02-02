Український гурт записав пісню на роялі, в який вбудували 20 різних інструментів, - ВІДЕО
"Ідею вигадав я, команда підтримала. Разом нам вдалося втілити цю божевільну концепцію. Придумали інструмент самі, але далі потрібна була допомога. Для розв'язання технічних питань ми запрошували інженерів і фахівців на кожну задачу", - розповів співзасновник гурту, соліст Андрій Ковальов, інформує Громадське.
На створення такого роялю витратили близько трьох років. У ньому все механічне: в центрі інструмента залишили кілька октав, а інші клавіші перебудували так, аби вони відповідали за гру додаткових інструментів.
Щоб грали дудки чи оберталися колеса, які імітують смички скрипок, - потрібно обертати ногами платформу. Загалом у рояль вмонтували 20 різних інструментів, включно зі скрипкою, віолончеллю, барабаном, африканською калімбою та різними елементами перкусії.
"Інструмент - основний елемент нашого номера, на відборі ви його точно побачите. Тим більше досвід Меловіна показав, що з кожним роялем на сцені збільшується шанс на перемогу", - сказав Ковальов.
Раніше Телеканали СТБ та "UA:Перший" оголосили імена 16-ти півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019.
Нагадаємо, на виступ українського артиста Melovin'a на Євробаченні-2018 в Лісабоні витратили 2,3 млн грн.
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