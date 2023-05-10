Стали відомі перші 10 фіналістів Євробачення-2023
За право вийти у фінал змагалися учасники з 15 країн.
Йдеться на офіційному сайті "Євробачення-2023".
а результатами першого півфіналу "Євробачення-2023 до фінальної частини конкурсу пройшли 10 країн:
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Хорватія (Let 3 з піснею «Mama ŠČ!»);
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Молдова (Паша Парфеній — «Soarele și luna»);
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Швейцарія (Ремо Форрер — «Watergun»);
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Фінляндія (Käärijä — «Cha Cha Cha»);
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Чехія (Vesna — «My Sister's Crown»);
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Ізраїль (Ноа Кірел — «Unicorn»);
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Португалія (Mimicat — «Ai coração»);
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Швеція (Loreen — «Tattoo»);
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Сербія (Luke Black — «Само ми се спава»);
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Норвегія (Алессандра — «Queen of Kings»).
В фіналі ці країни зустрінуться з другою десяткою фіналістів, яка визначиться в другому півфіналі вже 11 травня.
Автоматично до фінальної частини потрапляють країни-засновниці конкурсу, а саме: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія.