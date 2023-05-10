Стали відомі перші 10 фіналістів Євробачення-2023

В англійському місті Ліверпуль вчора завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023".

За право вийти у фінал змагалися учасники з 15 країн.

Йдеться на офіційному сайті "Євробачення-2023".

а результатами першого півфіналу "Євробачення-2023 до фінальної частини конкурсу пройшли 10 країн:

Хорватія (Let 3 з піснею «Mama ŠČ!»);

Молдова (Паша Парфеній — «Soarele și luna»);

Швейцарія (Ремо Форрер — «Watergun»);

Фінляндія (Käärijä — «Cha Cha Cha»);

Чехія (Vesna — «My Sister's Crown»);

Ізраїль (Ноа Кірел — «Unicorn»);

Португалія (Mimicat — «Ai coração»);

Швеція (Loreen — «Tattoo»);

Сербія (Luke Black — «Само ми се спава»);

Норвегія (Алессандра — «Queen of Kings»).

В фіналі ці країни зустрінуться з другою десяткою фіналістів, яка визначиться в другому півфіналі вже 11 травня.

Автоматично до фінальної частини потрапляють країни-засновниці конкурсу, а саме: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія.