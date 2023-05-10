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Стали відомі перші 10 фіналістів Євробачення-2023

10 травня 2023, 07:59
Стали відомі перші 10 фіналістів Євробачення-2023
В англійському місті Ліверпуль вчора завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023".

За право вийти у фінал змагалися учасники з 15 країн. 

Йдеться на офіційному сайті "Євробачення-2023".

а результатами першого півфіналу "Євробачення-2023 до фінальної частини конкурсу пройшли 10 країн:

  • Хорватія (Let 3 з піснею «Mama ŠČ!»);

  • Молдова (Паша Парфеній — «Soarele și luna»);

  • Швейцарія (Ремо Форрер — «Watergun»);

  • Фінляндія (Käärijä — «Cha Cha Cha»);

  • Чехія (Vesna — «My Sister's Crown»);

  • Ізраїль (Ноа Кірел — «Unicorn»);

  • Португалія (Mimicat — «Ai coração»);

  • Швеція (Loreen — «Tattoo»);

  • Сербія (Luke Black — «Само ми се спава»);

  • Норвегія (Алессандра — «Queen of Kings»).

В фіналі ці країни зустрінуться з другою десяткою фіналістів, яка визначиться в другому півфіналі вже 11 травня. 

Автоматично до фінальної частини потрапляють країни-засновниці конкурсу, а саме: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія.

ЄвробаченняЄвробачення 2023

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