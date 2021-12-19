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Українка Зевіна вийшла до півфіналу чемпіонату світу-2021 з плавання

Зевіна показала в попередніх запливах 16-й результат (27,26 секунди) серед 55 учасниць
В Абу-Дабі (ОАЕ) триває XV чемпіонат світу з плавання на короткій воді (25-метровий басейн).
Українка Зевіна вийшла до півфіналу чемпіонату світу-2021 з плавання Дарина Зевіна. Фото: ua.tribuna.com
У четвертий день змагань до 1/2 фіналу 50-метрівки на спині пробилася українка Дарина Зевіна, передає Укрінформ.
 
Зевіна показала в попередніх запливах 16-й результат (27,26 секунди) серед 55 учасниць.
 
Півфінал у цій дисципліні пройде сьогодні о 17.19 за київським часом, фінал - 20 грудня о 17.12.
 
Днем раніше Зевіна посіла восьме місце на 200-метрівці на спині.
 
Як повідомлялося, до 21 грудня у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів розіграють 46 комплектів нагород.
 
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19 12 2021 10:18
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