НОВИНИПонад 4500 дітей народили у Польщі українські жінки з початку повномасштабного вторгнення росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українки народили у Польщі понад 4500 дітей
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краска, передає Дзеркало тижня.
Польща прихистила найбільшу кількість українських біженців. Деякі використовували цю країну для подальшого транзиту, але більшість тих, хто евакуювався, залишилися на тимчасове проживання саме в Польщі.
Понад мільйон українців знайшли в Польщі роботу.
А ось для громадян рф Польща обмежила в'їзд через морські та повітряні пункти пропуску.
Раніше також повідомлялось, що у Німеччині перебуває понад 1,2 мільйона українських біженців.
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29 09 2022 07:55 МЕДІА
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