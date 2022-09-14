Українки здобули дві медалі на чемпіонаті світу з боротьби

Українки Олександра Хоменець та Ілона Прокопевнюк виграли медалі на чемпіонаті світу з боротьби у сербському Белграді.

Про це пише Sportarena.com

19-річна Хоменець здобула срібло світової першості. Українка дійшла до фіналу у ваговій категорії до 55 кг, а у фінальній сутичці поступилася японці Маю Шидочі.

24-річна Прокопевнюк виступала у вазі до 62 кг та у бронзовому фіналі здолала Айсулуу Тинибекову з Киргизстану.

Загалом на рахунку збірної України вже чотири медалі на чемпіонаті світу у Сербії. Раніше бронзовим призером у вазі до 72 кг став Андрій Кулик, а Ярослав Фільчаков здобув бронзу у вазі до 82 кг.

Раніше повідомлялось, що збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу з боротьби.