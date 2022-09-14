СПОРТ НОВИНИУкраїнки Олександра Хоменець та Ілона Прокопевнюк виграли медалі на чемпіонаті світу з боротьби у сербському Белграді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українки здобули дві медалі на чемпіонаті світу з боротьби
Джерело: uww.org
Про це пише Sportarena.com
19-річна Хоменець здобула срібло світової першості. Українка дійшла до фіналу у ваговій категорії до 55 кг, а у фінальній сутичці поступилася японці Маю Шидочі.
24-річна Прокопевнюк виступала у вазі до 62 кг та у бронзовому фіналі здолала Айсулуу Тинибекову з Киргизстану.
Загалом на рахунку збірної України вже чотири медалі на чемпіонаті світу у Сербії. Раніше бронзовим призером у вазі до 72 кг став Андрій Кулик, а Ярослав Фільчаков здобув бронзу у вазі до 82 кг.
Раніше повідомлялось, що збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу з боротьби.
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