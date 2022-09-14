RSS
СПОРТ НОВИНИ

Українки здобули дві медалі на чемпіонаті світу з боротьби

Українки Олександра Хоменець та Ілона Прокопевнюк виграли медалі на чемпіонаті світу з боротьби у сербському Белграді.
Українки здобули дві медалі на чемпіонаті світу з боротьби Джерело: uww.org

Про це пише Sportarena.com

19-річна Хоменець здобула срібло світової першості. Українка дійшла до фіналу у ваговій категорії до 55 кг, а у фінальній сутичці поступилася японці Маю Шидочі.

24-річна Прокопевнюк виступала у вазі до 62 кг та у бронзовому фіналі здолала Айсулуу Тинибекову з Киргизстану.

Загалом на рахунку збірної України вже чотири медалі на чемпіонаті світу у Сербії. Раніше бронзовим призером у вазі до 72 кг став Андрій Кулик, а Ярослав Фільчаков здобув бронзу у вазі до 82 кг.

Раніше повідомлялось, що збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу з боротьби.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 09 2022 09:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Мудрик так і залишиться у "Шахтарі", адже більше 35 млн фунтів за нього не запропонують. Талант хавбека може так і не розкритися

Мудрик так і залишиться у "Шахтарі", адже більше 35 млн фунтів за нього не запропонують. Талант хавбека може так і не розкритися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.