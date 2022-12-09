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Збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу з боротьби

Борець греко-римського стилю Андрій Кулик став бронзовим призером чемпіонату світу у сербському Белграді.
Збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу з боротьби Джерело: zn.ua

Про це повідомив НОК України.

Українець успішно виступив у ваговій категорії до 72 кг.

Кулик стартував на ЧС з поразки від майбутнього чемпіона Алі Араслана (Сербія), але потім пробився в бій за бронзу.

У бронзовому поєдинку український борець розібрався із французом Ібрагімом Ганемом із рахунком 4:3.

24-річний Андрій Кулик дебютував на дорослому чемпіонаті світу та з першої спроби завоював бронзову медаль, яка стала першою для України на чемпіонаті світу.

Раніше повідомлялось, що "Шахтар" розгромив німецький "Лейпциг" в Лізі чемпіонів.

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12 09 2022 15:25
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