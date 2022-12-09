СПОРТ НОВИНИБорець греко-римського стилю Андрій Кулик став бронзовим призером чемпіонату світу у сербському Белграді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу з боротьби
Джерело: zn.ua
Про це повідомив НОК України.
Українець успішно виступив у ваговій категорії до 72 кг.
Кулик стартував на ЧС з поразки від майбутнього чемпіона Алі Араслана (Сербія), але потім пробився в бій за бронзу.
У бронзовому поєдинку український борець розібрався із французом Ібрагімом Ганемом із рахунком 4:3.
24-річний Андрій Кулик дебютував на дорослому чемпіонаті світу та з першої спроби завоював бронзову медаль, яка стала першою для України на чемпіонаті світу.
Раніше повідомлялось, що "Шахтар" розгромив німецький "Лейпциг" в Лізі чемпіонів.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 09 2022 15:25 МЕДІА
- ФОТО NAVI - чемпіони PGL Major Stockholm 2021
- ВІДЕО НБА: "Сакраменто" Леня і "Торонто" Михайлюка знову перемогли
- ВІДЕО Світоліна перемогла на турнірі WTA в Чикаго
- Україна виграла перше золото на мультиспортивному Євро-2022
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном