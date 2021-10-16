CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛави Збройних Сил України з 1 січня цього року збільшилися на 9850 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська армія цьогоріч поповнилася майже на 10 тисяч осіб - секретар РНБО
У нас на сьогоднішній день додатково в армії 9850 осіб з 1 січня
Фото: Ukrinform
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"У нас на сьогоднішній день додатково в армії 9850 осіб з 1 січня", - зазначив він.
Данілов нагадав, що згідно із законодавством загальна чисельність Збройних Сил України становить 250 тис. осіб.
Як повідомлялося, 14 жовтня Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни", яким доручив Кабінету Міністрів невідкладно вжити заходів для виплати в повному обсязі належного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, а також їх одноразового преміювання з нагоди Дня захисників і захисниць України.
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16 10 2021 15:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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