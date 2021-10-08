Українці найбільше довіряють армії, волонтерам і церкві

Серед державних та суспільних інституцій українці найбільше довіряють Збройним силам, волонтерським організаціям та церкві, а найбільше не довіряють – ЗМІ Росії, українським чиновникам, парламенту та судам.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати дослідження "Довіра до інститутів суспільства та політиків, електоральні орієнтації громадян України (липень 2021 р.)", проведеного Центром Разумкова.

"Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних сил України (їм довіряють 68% опитаних), волонтерських організацій (64%), церкви (63,5%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (61%), голови міста (селища, села), в якому проживає респондент (57%), Державної прикордонної служби (55%), Національної гвардії (54%), добровольчих батальйонів (53,5%), ради міста (селища, села), в якому проживає респондент (51%)", – йдеться у повідомленні.

Недовіра найчастіше висловлюється ЗМІ Росії (не довіряють їм 79% опитаних), державному апарату (чиновникам) (76%), Верховній Раді (75%), судам (судовій системі загалом) (74%), уряду України (72%), політичним партіям (72%), прокуратурі (71%), комерційним банкам (71%), Національному антикорупційному бюро (70%), Національному агентству з питань запобігання корупції (70%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (69%), Вищому антикорупційному суду (68%), Державній податковій службі (65%), Державній митній службі (65%), місцевим судам (65%), Конституційному Суду (63%), Верховному Суду (63%), Національному банку (60%), Президенту України (58%), профспілкам (55%), Національній поліції (53%), Раді національної безпеки та оборони (51%), Службі безпеки України (50%).

До всіх політиків та державних посадовців, чиє прізвище було представлене в опитувальнику, респонденти висловлюють недовіру частіше, ніж довіру. Дещо частіше порівняно з іншими довіра висловлюється Президенту Володимиру Зеленському (йому довіряють 33% опитаних, однак не довіряють 61%) і Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову (відповідно 32% і 49%).

Найчастіше респонденти висловлюють недовіру народному депутату із фракції ОПЗЖ Віктору Медведчуку (78%, тоді як довіряють йому 12%), п’ятому президенту, лідеру партії «Європейська солідарність» Петру Порошенку (відповідно 75,5% і 18%), співголові депутатської фракції ОПЗЖ у Верховній Раді Вадиму Рабіновичу (відповідно 74% і 14%), ексміністру внутрішніх справ Арсену Авакову (відповідно 73% і 15%), співголові фракції ОПЗЖ Юрію Бойку (відповідно 73% і 18%), лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко (відповідно 72% і 20%),

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.