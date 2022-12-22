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CУСПІЛЬСТВО

Українська армія знищили 100 тисяч російських окупантів з моменту повномасштабного вторгнення

22 грудня 2022, 09:12
Українська армія знищили 100 тисяч російських окупантів з моменту повномасштабного вторгнення
Фото: з вільного доступу
Збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення знищили 100 400 російських окупантів — 660 за останню добу.
Про це ідеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на ранок 22 грудня.
 
Втрати російської армії в техніці:
 
  • 3 003 танки (+1 за минулу добу);
  • 5 981 бойова броньована машина (+2);
  • 1 978 артилерійських систем (+6);
  • 413 реактивних систем залпового вогню (+1);
  • 212 засобів ППО (+1);
  • 283 літаки (+1);
  • 267 гелікоптерів (+1);
  • 1 693 дрони (+5);
  • 653 крилаті ракети;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 615 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+7);
  • 178 одиниць спеціальної техніки.
     

Раніше повідомлялося, міністр оборони росії сєргєй шойгу заявив, що потрібно збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців, а також планує підвищити граничний вік призову в рф.

ЗСУокупантивійна росії з Україною

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