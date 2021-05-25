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Українська авіакомпанія заявила, що тепер облітатиме Білорусь через ЄС

Ми і надалі будемо вважати нашим ключовим пріоритетом безпеку перельотів на всьому маршруті руху і прокладати його у відповідності з національними і міжнародними рекомендаціями компетентних організацій. Авіакомпанія відновить польоти над Білоруссю, коли українські державні регулятори знову визнають це допустимим
Київська авіакомпанія SkyUp, яка виконує спецрейси у фінські міста Гельсінкі і Турку, тепер направлятиме туди свої літаки не над Білоруссю, як раніше, а через повітряний простір країн ЄС.
Українська авіакомпанія заявила, що тепер облітатиме Білорусь через ЄС Фото: facebook.com/LvivAirport
Як повідомила прес-служба компанії, тривалість перельоту збільшиться лише трохи, передає Українська правда.
 
"Ми і надалі будемо вважати нашим ключовим пріоритетом безпеку перельотів на всьому маршруті руху і прокладати його у відповідності з національними і міжнародними рекомендаціями компетентних організацій. Авіакомпанія відновить польоти над Білоруссю, коли українські державні регулятори знову визнають це допустимим", - повідомляють у компанії SkyUp.
 
Нагадаємо, що Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною і Білоруссю з 26 травня і заборонив українським авіакомпаніям польоти над білоруською територією.
 
Це пов'язано з примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську і затриманням її пасажирів. Рішення уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів.
 
Також Саміт Європейського Союзу підтримав рішення заборонити польотибілоруських авіакомпаній на територію ЄС і закликав всіх авіаперевізників уникати прольоту над територією Білорусі.
 
 
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25 05 2021 15:59
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