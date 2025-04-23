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Українська делегація прибула на переговори в Лондон

23 квітня 2025, 12:41
Українська делегація прибула на переговори в Лондон
Фото: dilovamova.com
Там вони зустрінуться із американцями та європейцями.

Сьогодні, 23 квітня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умєров прибули до Лондона, де проведуть зустрічі з представниками країн Європи і США. 

Про це Єрмак написав в Telegram-каналі. 

"Попри все, будемо працювати заради миру. Зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям. Ще в Джидді в березні та згодом на інших зустрічах Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру", - йдеться в дописі. 

Єрмак додав, що сторони обговорюватимуть способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру.

Проте кілька годин тому зустріч глав МЗС України, Британії, США, Франції і Німеччини було скасовано.

 

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