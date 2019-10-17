Українська делегація у Вашингтоні зустрілась із заступником глави МВФ і віце-президентом СБ
Українська делегація у Вашингтоні зустрілась із заступником директора Міжнародного валютного фонду (МВФ) Девідом Ліптоном, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Перша із зустрічей із МВФ відбулася сьогодні (16 жовтня - ІФ). Разом із керівниками Мінфіну та Мінекономіки спілкувалися із заступником директора МВФ Девідом Ліптоном", - написав Смолій у соцмережі Twitter.
Переговори про нову довгострокову програму співпраці тривають, додав він.
Як повідомлялося, українська делегація вилетіла до США для переговорів із МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями 16 жовтня. Крім Смолія, до делегації також увійшли міністр фінансів Оксана Маркарова і міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.
"Ще одна важлива зустріч - із віце-президентом Світового банку у регіоні Європи та Центральної Азії Сірілом Мюллером. Наші КПЕ зі СБ збігаються - очищення банківського сектору України від непрацюючих кредитів як один із необхідних кроків для пожвавлення кредитування бізнесу", - написав Смолій за підсумками зустрічі з Мюллером.
Нагадаємо, що Світовий банк проаналізує проєкти концесії українських вокзалів.
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