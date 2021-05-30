Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Українська економіка почала відновлюватися після коронакризи - Шмигаль﻿

Він перелічив кілька трендів, які на його думку свідчать про відновлення економіки
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вже в перші чотири місяці цього року фіксуються позитивні тренди, які свідчать, що українська економіка почала відновлюватися після коронакризи.
Українська економіка почала відновлюватися після коронакризи - Шмигаль﻿ Фото: Радіо Свобода

Про це він написав у facebook, повідомляє "Економічна правда".

"У 2021 році ми маємо закласти надійний фундамент, аби українська економіка зростала випереджаючими темпами в наступні роки", - зазначив він. 

Він перелічив кілька трендів, які на його думку свідчать про відновлення економіки:

  • Зростання промисловості у квітні, через ефект низької бази, прискорилося до 13% (проти квітня 2020 року). Водночас за перші 4 місяці цього року промисловість зросла на 1,5% (проти 4-х місяців 2020). 

  • За перші чотири місяці цього року роздрібна торгівля зросла на 14% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

  • Середня номінальна зарплата українців за квітень 2021 року була на 30% більшою за ту, яку вони отримали за квітень 2020 року. Якщо враховувати зростання цін (інфляцію), то зарплати за рік зросли на 20%.

  • Експорт української продукції за перші 4 місяці цього року зріс на майже 20%. 

  • Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування склав 166 млрд грн прибутку в порівнянні з 4,9 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року. Частка збиткових підприємств скоротилася до 27,8% від загального числа наявних великих і середніх компаній (це найнижчий показник в І кварталі за останні 5 років).

Нагадаємо, що прем'єр Денис Шмигаль заявив, що вже в 2 другому кварталі цього року Україна вийде на стійкий тренд відновлення економіки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 05 2021 11:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як боротися з олігархами. Американські практики

Як боротися з олігархами. Американські практики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.