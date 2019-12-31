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Українська енергосистема стане частиною європейської за 3 роки - Гончарук

"Ми від цього нікуди не дінемося, і це історичне рішення вже прийнято. Тобто, до цього ми вже поступово йдемо"
За словами прем’єра, проблема експорту з Білорусі значно перебільшена, бо "там не такі великі обсяги".
Українська енергосистема стане частиною європейської за 3 роки - Гончарук Фото: з вільних джерел

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про те, що у 2023 році українська енергосистема має стати частиною європейської енергосистеми, повідомляє "Українська правда".

Джерело: прем'єр в ефірі програми "Сьогодні", "Укрінформ"

Пряма мова:  "Необхідні документи вже підписані, просто треба над цим працювати. Ми сподіваємося, що у 2023 році це об'єднання мереж, української та європейської, вже станеться. Це дасть нам можливість, в тому числі і нашій атомній генерації, навіть експортувати електроенергію, і на цьому заробляти…

Для того, щоб приєднатися до європейської мережі, нам доведеться відрізуватися від російської і білоруської. Ми від цього нікуди не дінемося, і це історичне рішення вже прийнято. Тобто, до цього ми вже поступово до цього йдемо".

Деталі: Гончарук нагадав, що українська енергосистема довгий час була поєднана з російською, з білоруською та молдавською.

За словами прем’єра, проблема експорту з Білорусі значно перебільшена, бо "там не такі великі обсяги".

Нагадаємо, що США можуть виділити $1 млрд на енергетичну інфраструктуру, зокрема, в Україні

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31 12 2019 11:16
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