Українська енергосистема стане частиною європейської за 3 роки - Гончарук
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про те, що у 2023 році українська енергосистема має стати частиною європейської енергосистеми, повідомляє "Українська правда".
Джерело: прем'єр в ефірі програми "Сьогодні", "Укрінформ"
Пряма мова: "Необхідні документи вже підписані, просто треба над цим працювати. Ми сподіваємося, що у 2023 році це об'єднання мереж, української та європейської, вже станеться. Це дасть нам можливість, в тому числі і нашій атомній генерації, навіть експортувати електроенергію, і на цьому заробляти…
Для того, щоб приєднатися до європейської мережі, нам доведеться відрізуватися від російської і білоруської. Ми від цього нікуди не дінемося, і це історичне рішення вже прийнято. Тобто, до цього ми вже поступово до цього йдемо".
Деталі: Гончарук нагадав, що українська енергосистема довгий час була поєднана з російською, з білоруською та молдавською.
За словами прем’єра, проблема експорту з Білорусі значно перебільшена, бо "там не такі великі обсяги".
Нагадаємо, що США можуть виділити $1 млрд на енергетичну інфраструктуру, зокрема, в Україні
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?